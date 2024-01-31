Otomobil piyasası hala kazanç kapısı! İkinci el alan ne kadar kazandı?

VavaCars’ın 2023 yılını kapsamlı bir şekilde ele alan VavaAI Fiyat Endeksi Raporu’na göre ikinci el araç fiyatları, özellikle kur ve enflasyondaki artışlarla birlikte önemli bir yükseliş kaydetti.

Yüzde 56 arttı

Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ocak 2023’ten beri yüzde 55 artış gösterdiği vurgulanan raporda, aynı dönemde döviz kuru da benzer bir oranda yükseldi. Bu ekonomik ortamda, ikinci el araç fiyatları da döviz ve enflasyonla paralel şekilde yüzde 56 artarak alıcılarına kazanç sağladı.

8 ayda 78’lik artış

Ocak 2023’ten Şubat 2023’e kadar geçen 30 günde alıcısına yüzde 10 kazandıran ikinci el araçlar, yılın ilk 8 ayında aralıksız yükselişe devam ederek ağustos ayının sonunda kadar alıcılarına toplamda yüzde 78’lik kazanç sağladı. Özellikle yılın başlarında hızlı bir yükseliş trendine giren ikinci el araç fiyatları, nisan ayının sonunda kur ve enflasyon artışının çok daha önünde ilerleyerek ilk 4 ayda yüzde 50’lilik artış yaşadı.

2024’te de devam edecek

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araçlar, 2023 yılında sadece bir ihtiyaç olarak değil, değer kazanma potansiyeliyle de ön plana çıktı. 2023 yılında, Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 55 arttığı bir dönemde, ikinci el araç fiyatları da benzer bir eğilim gösterdi. Bu artış, kur ve enflasyondaki artışlara paralel olarak gerçekleşti.

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Ancak, bu zorlu ekonomik koşullarda ikinci el araç fiyatları da benzer bir eğilim gösterdi. Bu artış, kur ve enflasyondaki artışlara paralel olarak gerçekleşti. Ancak, bu zorlu ekonomik koşullarda ikinci el araçlarımızın sadece alıcılarına değil,aynı zamanda satıcılarına da önemli kazançlar sağladığını gösterdi. Ekonomik dalgalanmaların, kur hareketlerinin ve enflasyonun etkilerine rağmen, ikinci el araçların 2024 boyunca da alıcılarına ve satıcılarına kazandırdığı dengeyi koruyacağını düşünüyoruz” dedi.