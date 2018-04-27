Otomobil pastaneye girdi: 4 kişi yaralı

Kaza, Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Ölmez’in (23) kullandığı 01 RS 571 plakalı otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma çıktı daha sonra da bir pastanenin camını kırarak içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü Ölmez ve otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen üç kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazanın yaşandığı sırada pastanede ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı engelledi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.