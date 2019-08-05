0553 313 94 23

Otomobil park halindeki çekiciye çarptı! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
Otomobil park halindeki çekiciye çarptı! Ölü ve yaralılar var

Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde Arif Arpacık yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan çekiciye çarptı.

Kazada sürücü Arpacık ile araçta bulunan eşi Nurcan, çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile akrabası Hüseyin Arpacık yaralandı.

Yaralılar Espiye,Tirebolu ve Görele'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Arif ile eşi Nurcan Arpacık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
  1. Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi
  2. Görele
  3. espiye
  4. Tirebolu ilçesi
  5. Espiye Devlet Hastanesi
  6. Giresun
  7. çekici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi Triatlon Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
    1. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    2. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    3. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    4. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    5. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    6. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    7. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    8. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    9. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    10. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    11. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    12. Hava Harp Okulundaki darbe..
    13. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    14. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    15. Asya borsaları
    16. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    17. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    18. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    19. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    20. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    21. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    22. Avrupa borsaları
    23. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    24. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    25. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    26. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    27. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    28. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    29. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    30. F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz