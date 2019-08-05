Otomobil park halindeki çekiciye çarptı! Ölü ve yaralılar var
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde Arif Arpacık yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan çekiciye çarptı.
Kazada sürücü Arpacık ile araçta bulunan eşi Nurcan, çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile akrabası Hüseyin Arpacık yaralandı.
Yaralılar Espiye,Tirebolu ve Görele'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Arif ile eşi Nurcan Arpacık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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