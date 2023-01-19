Otomobil parçalanmış halde bulunmuştu: Fail çok da uzak değilmiş!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta oturan A.A'nın bir süre önce ikinci el olarak satın aldığı otomobilinin çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede park halindeki otomobilin 2 şüpheli tarafından yedek anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde eşkal ve kimlikleri belirlenen şüpheliler M.R.Y. ve A.G. yakalandı. M.R.Y'nin aracın önceki sahibi olduğu, yedek anahtarını sakladığı ve daha sonra aracı A.G. ile çaldığı, sonrasında da Beykoz'daki bir kişiye parçalanmak üzere sattığı anlaşıldı.

Beykoz'daki adrese giden ekipler, çalıntı aracı satın aldığı belirlenen G.Y. ve onunla çalışan E.M.C'yi gözaltına aldı, aracın ise Büyükçekmece'deki bir depoda olduğu saptandı. Büyükçekmece'deki depoya giden polis, çalınan otomobili, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere yüzlerce parçaya ayrılmış biçimde ele geçirdi.

Aracın parçaları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

E.M.C. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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