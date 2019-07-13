Otomobil, otobüs durağına daldı! Yaralılar var
Samsun'da bir otomobilin yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:18
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Nazım Batum (40) idaresindeki 06 DU 3865 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada araçta bulunan Esra (44), Ezgi (46), Alaz (6) ve Elif Batum (11) ile Ayşe Sayın (59) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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