Otomobil menfez çukuruna düştü: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Adıyaman’da, rahatsızlanan babasını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen feci kazada baba ve oğul hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Tillak Köyünde ikamet eden Esat Çayır (50), rahatsızlanan 90 yaşındaki babası olan Osman Çayır’ı hastaneye götürmek istedi. 02 AAZ 645 plakalı otomobili kullanan Esat Çayır’a, eşi Üveyş Çayır’da (50), eşlik etti. Köyden Göçeri Devlet Hastanesine giden Esat Çayır, Gül Ahmet Köyü yakınlarında yolda yapımı süren menfez çalışmasının yan yola verilmesini fark edemeyerek ilerlemeye devam etti. Esat Çayır idaresindeki otomobil hızla menfez çalışması için açılan çukura düştü. Meydana gelen feci kazada babasını hastaneye götürmeye çalışan Esat Çayır, babası Osman Çayır, olay yerinde hayatını kaybetti. Esat Çayır’în eşi Üveyş Çayır ise kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinde sıkışan Üveyş Çayır, çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üveyş Çayır, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı otomobilde hayatını kaybeden ve hurda yığınına dönen otomobil içerisinde sıkışan Esat ve Osman Çayır’ın cenazeleri AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Baba ve oğulun cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocasını ve kayınpederini kaybeden Üveyş Çayır’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.