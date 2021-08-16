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Yerel Otomobil köprüden düştü
Yerel

Otomobil köprüden düştü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 13:24:00 -
Otomobil köprüden düştü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, Deliçay Köprüsü'nden düştü.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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