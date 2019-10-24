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Otomobil kira giderleşme limiti ne kadar? Vergiler artacak mı?

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yapıyor. Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi. Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Muş, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:19
Otomobil kira giderleşme limiti ne kadar? Vergiler artacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yapıyor. Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi. Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Muş, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. 

Muş'un açıklamaları şöyle: "Yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır. Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 500 bin lira gelir elde eden gerçek kişilerin kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz."

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:19
  1. Muş
  2. Otomobil kira giderleşme limiti ne kadar?
  3. Vergiler artacak mı?
  4. futbolcuların gelir vergisi artacak

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