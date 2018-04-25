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Otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin Kelkit Çayı'na  yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:59
Otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

    Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan  Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten  Kelkit Çayı'na yuvarlandı.

      Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe'nin (60) bağırarak  yardım istediğini gören vatandaşlar, itfaiye ve AFAD'a haber verdi.

      İtfaiye ile Tokat AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan  yaralı Mustafa Cebe, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

      Mustafa Cebe'nin araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit  Çayı'nda yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile  Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

      Ekipler, kayıp olan Ayhan Cebe'nin bulunması için çalışmalarını  sürdürüyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:59
  1. Tokat

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