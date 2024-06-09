  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"

Rus Su-57 savaş uçağı kamikaze İHA sistemi ile vuruldu!

YKS 2024 soru ve cevapları yayınlandı!

İlk sonuçlar gelmeye başladı! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Tüm haberler gelmeye başladı...

Gürcistan'dan Rusya'ya seçim tepkisi!

İstanbul'da yasak olan hava sahasında uçuş: İstanbul Havalimanı’nı alarma geçirdi!

Papa'dan Gazze çağrısı: Acilen harekete geçin! Dünyadan İsrail'e yaptırım desteği artıyor...

İslam Memiş son tahminini ilan etti: Kemerlerinizi bağlayın, çok yakında başlıyor

Kim bilir kaç kişiye sahte soru sattılar! ‘YKS soruları çalındı’ iddiası ellerinde patladı

Türk Kızılay, kurban için vekalet bedellerini duyurdu!
Yerel Otomobil kamyona ok gibi saplandı! Ölümlü kaza kameraya yansıdı
Yerel

Otomobil kamyona ok gibi saplandı! Ölümlü kaza kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 23:51:00 - 2024-06-10 00:01:23

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bir otomobil kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, Bolu Dağı tüneli çıkışı viyadükler mevkisinde Semih Ş. yönetimindeki 78 YD 827 kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Elitaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise aynı istikamette seyreden bir tırdaki araç kamerasınca görüntülendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Feci şekilde can verdi! Kaza saniye saniye kaydedildi
Feci şekilde can verdi! Kaza saniye saniye kaydedildi

Yerel

Feci şekilde can verdi! Kaza saniye saniye kaydedildi

Kars’ta trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı
Kars’ta trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Aktüel

Kars’ta trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Kaza sonrası buğday tarlaları cayır cayır yandı
Kaza sonrası buğday tarlaları cayır cayır yandı

Aktüel

Kaza sonrası buğday tarlaları cayır cayır yandı

Ambulansla hastaneye değil ölüme gitti! Kaza anı kamerada
Ambulansla hastaneye değil ölüme gitti! Kaza anı kamerada

Yaşam

Ambulansla hastaneye değil ölüme gitti! Kaza anı kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23