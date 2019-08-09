Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 17:15
Alican Ar idaresindeki otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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