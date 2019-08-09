Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alican Ar idaresindeki otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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