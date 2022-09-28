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Yerel Otomobil inşaat alanına düştü
Yerel

Otomobil inşaat alanına düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 03:52:00 -
Otomobil inşaat alanına düştü

Kaza, gece saatlerinde Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Necdet S. yönetimindeki 41 PF 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki inşaat alanına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Necdet S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

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