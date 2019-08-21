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Otomobil ile tır çarpıştı

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:35
Otomobil ile tır çarpıştı

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden Rami G. (46) yönetimindeki GP FR 203 yabancı plakalı otomobil ile Bilal C. (30) idaresindeki 78 BS 770 plakalı tır, Karabük Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Sürücüler ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:35
  1. Ankara
  2. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Karabük Eğitim ve Araştırma
  4. Karabük Organize Sanayi

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