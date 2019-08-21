Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Karabük'ten Ankara istikametine giden Rami G. (46) yönetimindeki GP FR 203 yabancı plakalı otomobil ile Bilal C. (30) idaresindeki 78 BS 770 plakalı tır, Karabük Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Sürücüler ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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