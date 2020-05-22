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Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı:4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile araba çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 01:09:04 -
Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı:4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile araba çarpıştı. Kazada sepetli motosiklette bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Adana’nın Kozan İlçesi Cumhuriyet mahallesi bulunan kavşakta araç ile motosiklet çarpıştı. Edinilen bilgilere göre Remzi Oğuz Arık bulvarı istikametine seyir halinde olan İsmail Aktaş yönetimindeki 01 RA 622 plakalı motosikletle stadyum istikametine seyir halinde olan Samet Çakıroğlu yönetimindeki 01 FIY 77 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sepetli motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü İsmail Aktaş (51) yanında bulunan Hülya Aktaş (38), Furkan Aktaş (15), Buket Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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