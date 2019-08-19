Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammet Taymur idaresindeki 34 PU 3089 plakalı otomobil ile Muhammet Mamak idaresindeki 02 ED 997 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Mamak ile motosiklette bulunan Ahmet Selbisu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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