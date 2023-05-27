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Yerel Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:47:00 -
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Şirinevler Mahallesi Alpaslan Caddesinde meydana geldi.

Z.O. sevk ve idaresindeki otomobil park yerinden geriye doğru manevra yaptığı sırada H.K. sevk ve idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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