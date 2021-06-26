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Yerel Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölüler var
Yerel

Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölüler var

Düzce'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişiden 2’si hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 13:03:00 -
Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölüler var

Kaza, Düzce ile Yığılca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Aydın köyü mevkiinde gece yarısı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Yığılca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Ahmet D. idaresindeki 34 BY 6023 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Veysel Y. idaresindeki 81 S 0869 plakalı Volkswagen marka işçi servisi ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet D., Sezai D., Emine D, Uğur D. ve Alaattin M. ile servis sürücüsü Veysel Y. yaralandı. Yaralılardan Ahmet Gündoğdu, ile Sezai Dağdelen hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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