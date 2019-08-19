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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:07
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E.Y. (32) idaresindeki 34 RYL 69 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Gerede istikametine seyir halindeyken, Eskipazar ilçesine giriş yapmak isteyen Ö.Ö. yönetimindeki 10 V 3216 plakalı kamyonet ile mermer kavşağında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan E.Y.(32), Ö.A.Y. (30), Z.Y. (1), Ö. Ö.(20) ve V.Ö.(44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:07
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