  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adapazarı-Karasu duble yolda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:28:50 -
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adapazarı-Karasu duble yolda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.


Kaza, Adapazarı-Karasu duble yolu Darıçayı Karanlıkdere mevkilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 35 SFD 08 otomobil ile G.Y. idaresindeki 54 AB 151 kamyonet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı