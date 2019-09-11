0553 313 94 23

Otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:38
Otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi öldü

Bülent İ. (45) idaresindeki otomobil, Fevzipaşa Caddesi'nde bir çöpkamyonuna arkadan çarptı.

Bu sırada çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlikişçisi Fikret Mutlu, otomobil ile kamyon arasında sıkıştı.

Bulunduğu yerden çıkarılan Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmenkurtarılamadı.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:38
  1. Fevzipaşa Caddesi
  2. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi
  5. çöp kamyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak tükenmektir"
    1. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    2. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    3. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    4. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    5. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    6. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    7. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    8. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    9. "Teröre destek veren siyasi parti..
    10. Sahte MİT'çiye gözaltı
    11. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    12. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    13. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    14. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    15. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    16. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    17. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    18. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    19. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    20. Yer işgallerine ceza yağdı
    21. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    22. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    23. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    24. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    25. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    26. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    27. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    28. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    29. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    30. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim