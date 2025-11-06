  • İSTANBUL
Otomobil ile çarpışan traktörde bir kişi yaralandı

Diyarbakır'da traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kili yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi çevre yolunda 21 FZ 487 plakalı traktör ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

