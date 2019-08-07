Otomobil ile çarpışan kazada kamyonet yan yattı: 4 yaralı Kayseri’de meydana gelen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı. Kamyonetin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.

Belsin Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında Gökhan Y.'nin kontrolündeki kamyonet ile karşı yolda seyir halinde olan Gökhan A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kazaya karışan araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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