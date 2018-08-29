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Otomobil ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var

Trabzon Akçabat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken sürücü hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
Otomobil ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine gitmekte olan Abbas Okumuş (46) yönetimindeki 61 KF 315 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçakale Mahallesi'nde karşı şeride geçti. O esnada Trabzon istikametine gitmekte olan tur otobüsüne çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Tur otobüsü çarpışmanın etkisiyle ilk önce yol kenarında bulunan beton elektrik direğine girdi sonra park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, Mersin'den yola çıkan tur otobüsünde bulunan 45 kişiden 12'si yaralandı.

Kaza sonrası Karadeniz sahil yolunda uzun kuyruklar oluşurken, tur otobüsünde bulunan yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası ortadan ikiye bölünen otomobil kepçe yardımıyla yol kenarında çekilirken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
  1. Trabzon
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Trafik kazaları

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