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Ekonomi Otomobil fiyatları durdurulamıyor! Bakanlık devreye girecek
Ekonomi

Otomobil fiyatları durdurulamıyor! Bakanlık devreye girecek

Yeniakit Publisher
2023-06-20 11:07:00 -
Otomobil fiyatları durdurulamıyor! Bakanlık devreye girecek

Sıfır otomobil ile ikinci el araç arasındaki fiyat açıldıkça açıldı. 6 aylık dönemde sıfır araçlara ortalama yüzde 45 zam gelirken, İkinci el araçlardaki artış yüzde 80'leri geçti.

Sıfır otomobil ile ikinci el araç arasındaki fiyat açıldıkça açıldı. 6 aylık dönemde sıfır araçlara ortalama yüzde 45 zam gelirken, İkinci el araçlardaki artış yüzde 80'leri geçti.

Sıfır km bir araç Ocak'ta 380 bin iken Haziran'da 551 bin, İkinci el bir araç Ocak'ta 460 bin iken Haziran'da 850 bin TL oldu. İkinci ele ayda yüzde 84 oranında zam geldi. Özellikle sıfır araç bulmadaki zorluk vatandaşı ikinci ele yöneltirken fiyatlar arasındaki makasın da açılmasına neden oluyor.

Ticaret Bakanlığı devreye girdi, fiyat artışına sıkı önlemler geliyor.

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