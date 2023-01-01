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Gündem Otomobil firmalarından flaş karar! Peş peşe duyurdular
Gündem

Otomobil firmalarından flaş karar! Peş peşe duyurdular

Yeni yıla girilmesiyle birlikte ilk günden otomobil markaları araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Birçok otomobil markasının sitesinde yer alan fiyat listesinde aynı uyarı çıkıyor: 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.'

Yeniakit Publisher
2023-01-01 14:32:00 -
Otomobil firmalarından flaş karar! Peş peşe duyurdular

Yeni yıl ile beraber araç fiyatları zamlanıyor... Çip ve enerji kriziyle araç fiyatları her geçen gün zamlanırken, 2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı.

Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"  

Bayilere 2023 model otomobillerin gelmesiyle birlikte sıfır kilometre araçların fiyatları da Ocak ayında yeniden zamlanacak. Yeni araçların ne kadar zamlanacağı ise listelerin açıklanmasıyla belli olacak.

Fiyat garantisi vermeden siparişe açılmıştı

Birçok marka yoğun talepten dolayı ocak ayında gelecek araçların listesini 'fiyat garantisi vermeden' satışa açmıştı. Hatta zam endişesi ve talepteki artıştan dolayı Türkiye'ye gelen sıfır araçlar daha gemideyken satılmaya başlamıştı.

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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