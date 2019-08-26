Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞahinÇ. yönetimindeki otomobil, Anadolu Otoyolu'nunDüzce kesimi Gümüşova rampalarında, İstanbul istikametinde emniyet şeridinde bulunan Hasan Ç'nin kullandığı tıra çarptı. Kazada, sürücü Şahin Ç. ile otomobildeki Hanide Çam, Ayşe Ana ve Mahmut Eren Koç yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.

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