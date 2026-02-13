  • İSTANBUL
Otomobil devinden dudak uçuklatan ikramiye

Lüks otomobil devi Ferrari, bu kez ürettiği süper spor otomobillerle değil, çalışanlarına yönelik ikramiye kararıyla gündem oldu. Şirketin 2025 yılı performansı doğrultusunda, İtalya'daki yaklaşık 5 bin çalışanına kişi başı 15 bin Euro civarında bonus ödemesi yapacağını açıkladı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin, güçlü finansal performansının ardından yaklaşık 5 bine yakın çalışanına kişi başı 15 bin Euro civarında ikramiye dağıtacağı bildirildi.

Lüks spor otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan Ferrari, çalışanlarına yönelik ikramiye kararıyla gündeme geldi. Şirketin 2025 yılı performansına bağlı olarak, İtalya'daki yaklaşık 5 bine yakın çalışanına kişi başı yaklaşık 15 bin Euro seviyesinde bonus ödemesi yapacağı aktarıldı.

Ferrari'nin ikramiye uygulamasının, şirketin finansal sonuçları ve operasyonel hedefleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Bonus miktarının; karlılık, üretim hedefleri, kalite göstergeleri, genel şirket performansı gibi kriterlere göre hesaplandığı belirtildi.

 

ÖNCEKİ YILLARIN ÜZERİNDE

Söz konusu ödemenin, Ferrari'nin son yıllarda çalışanlarına verdiği primlerin üzerinde olduğu ve şirket tarihindeki en yüksek ikramiyelerden biri olduğu kaydedildi.

ÇALIŞAN MOTİVASYONU VURGUSU

Şirket yönetiminin, elde edilen başarıda çalışan katkısına vurgu yaptığı ve ikramiye politikasının motivasyon ile bağlılığı artırmayı amaçladığı ifade edildi.

