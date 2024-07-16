Otomobil devi Türkiye’deki üretimini sonlandırdı!

Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye’deki satış faaliyetlerini durdurdu. Hozon Neta, Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak kısa süre içinde satış faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane’deki showroom’unu boşaltan firma, internet sitesindeki irtibat telefonlarını da kapattı. Türkiye’ye giriş yapan Hozon Neta’yı temsil eden GRS Automobility şirketi ise önemli bir çalışan kesimini işten çıkardı.

Geçen yıl Türkiye’de 420 km menzilli Neta U modeli ile satışa başlayarak otomotiv pazarına giren Hozon Neta, 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT modellerini, 2025’te ise Neta S modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu.

Ancak Ticaret Bakanlığı’nın Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için yeni şartlar getirmesiyle planlar altüst oldu. Yeni düzenleme, ithalatçı firmanın 7 bölgede 20 servis açma zorunluluğunu getirdi ve bu durum Hozon Neta’nın Türkiye’deki operasyonlarını olumsuz bir şekilde etkiledi.



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SADECE 53 ARAÇ SATABİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın kararının ardından gümrükte kalan birçok araç sebebiyle Hozon Neta, Türkiye’ye sadece 53 adet elektrikli otomobili sokabildi ve bunları satabildi. Bu yeni düzenleme özellikle finansal gücü sınırlı olan Çinli markalar için büyük bir zorluk yaratırken bu uygulamalardan ilk olumsuz etkilene Hozon Neta oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, GRS Automobility firması 8 ay içinde sadece 53 adet Neta U otomobili satabildi. Yeni düzenlemeye göre, şirket satışları durdursa bile önümüzdeki 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti sunmak zorunda kalacağı kaydedildi.

ÇİN MENŞELİ MARKA SAYISI 10’A GERİLEDİ

Bakanlığın aldığı tüketicileri korumaya yönelik “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmişti. Karar özetle, “Çin’den bir elektrikli araç markası buldum, bunu getirip Türkiye’de satarım” dönemini bitirdi. Bu kararın ardından finansal yapısı güçlü olmayan ve elektrikli araç dışında alternatif motorlu aracı bulunmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerinin zora girmesi bekleniyordu. Böylece karardan ilk etkilenen marka Hozon Neta oldu. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi.

Kağıthane’deki GRS Automobility showroom’u boşaltıldı.

SATIN ALANLAR NE YAPACAK?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, GRS Automobility şirketi 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi veya bayileri üzerinden satış gösterdi. Yürürlükteki düzenlemeye göre, şirketin satışlarını durdursa dahi önümüzde 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti verme zorunluluğu bulunuyor. Bu arada, hem Türkiye faaliyetleri hem de servisle ilgili soruları yöneltmek üzere aradığımız GRS Automobility yetkililerine ulaşamadık. (Haber Merkezi)