Otomobil devi, Tesla otomotivde tarihi rekor peşinde! Çin adımı: Enerji depolama üretimi için fabrika kuracak!

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Asya ülkesi Çin'de yatırımlarına devam ediyor.

Otomotiv endüstrisinde yeni hamlelere hazırlanan Musk'ın şirketi Tesla, Çin'de fabrika kurmaya karar verdi.

Tesla'dan Çin'e fabrika

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, enerji depolama ünitesi üretimi için Şanghay şehrinde büyük ölçekli bir tesis kuracak.

Xinhua'nın haberine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde temeli atılacak proje için Şanghay'da imza töreni yapıldı.

Lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek

Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlaması planlanan fabrikada, "Megapack" adı verilen, yaklaşık 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

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Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitenin üretilmesi hedefleniyor.

Mevcut fabrikayı genişletme planı

Tesla'nın halen ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa resmen başladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye fiyatlarını tek tek yayınladı. Buna göre, Model Y 1 milyon 548 bin liradan, Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liradan, Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak. Tesla ile Togg'un başlangıç fiyatı arasında 595 bin liralık bir fark var.

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