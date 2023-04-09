Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini! Altını, parası olanlar: Altın fiyatları o tarihte artışta, ilk sırada olacak! Pik sürprizi

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Altın fiyatları rekora doğru koşarken, dünyaca ünlü finans kuruluşlarından art arda korkutan yeni tahminler geldi. Bank Of America'dan altının yukarı yönlü hareketine dikkat çekti. Elinde altını olanlar sakın satmayın uyarıları yapılıyor...

Dünyaca tanınan banka altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Dev bankadan flaş altın tahmini! Altın fiyatları o tarihte pik yapacak

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, elinde altını olanlar ise alış-satış fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın birikimi yapanları ilgilendiren o haber ise Bank Of America'dan geldi. Altının gidişatı hakkında değerlendirme yapan ünlü finans kuruluşu peş peşe flaş bir tahminde bulundu.

ALTINDA ZİRVE SEVİYE ÇOK YAKINDA YAKLAŞIYOR

Euoro, dolar derken altında son zamanlarda beklenmedik şekilde hızlı bir yükselişe geçti. FED'in faiz kararları, Merkez Bankası'nın etkisi ile ve faiz kararlarıyla gram altın da yükseliş devam ediyor. Elinde altın olan yatırımcılar ve vatandaşlar ise uygun satış seviyesi bekliyor. Son dakika tahminler ve çarpıcı o değerlendirme ise ünlü Bank Of America'dan geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DÜNYACA ÜNLÜ FİNANS ŞİRKETİ ALTIN UYARISI YAPTI

Resesyon krizine dikkat çeken Bank Of America'dan, FED'in bundan dolayı faiz artışına devam edeceğini belirtti. Ons altında yaşanan rekor seviye sonrası ons altın 2078 doları gördü. Ons altının ilk göreceği rekor seviyenin ise 2100 dolar olacağı aktarıldı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Devamı ise yine bu parametrelerin seyrine bağlı...

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Yükselişin hızla devam edeceğini açıklayan Bank Of America, ons altının 2500 dolara kadar çıkacağını belirtti. Bu durumun gram altın, çeyrek altını da etkileyeceği yönünde önemli açıklamlarda bulundu.

Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar peş peşe geldi. Altın yatırımcısını uyaran Memiş, 'Fırsat geliyor' diyerek beklediği seviyeleri açıkladı. O tarihte 400 TL birden yükselecek. Altın borcu olanlar elinizi çabuk tutun dedi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN ALACAKLARI UYARDI

Altın alacakları uyaran İslam Memiş, yükseliş sinyalini verdi. Fiyatların daha da yükseleceğini belirten Memiş, "Hani altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almayan, sürü psikolojisiyle altın fiyatları yükseldiği zaman ben de alsaydım diye haykıran arkadaşlar çok biliyorsunuz. Bunlar hep böyle almayı ihmal ederler, uyarıları dikkate almazlar, yükselince hep tepeden almayı severler, işte bu arkadaşlar... 2008 dolar seviyesinde şu an itibarıyla ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'da. Ben tekrar 1960 dolar destek seviyesini ve alttaki rakamları takip etmeye devam edeceğim. Yani ons altın tarafında bugünden itibaren bir düşüş gerçekleşebilir. 2000 dolar seviyesinin üzerinde ben alım için uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 1960 dolar destek seviyesi veya daha alt rakamlara çekilebilir. O yüzden elinde dolar bulunduran arkadaşlar, bunu fırsata çevirmeli ve altın almak için bugün ve pazartesi günü veya yarın bir fırsat yakalamış olacak." dedi.

GRAM ALTINDA KORKUTAN TAHMİN

Gram altın için bomba tahminlerde bulunan İslam Memiş, o tarihi işaret ederek şunları söyledi:

"Gram altının 1248 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz ekranlarda. Gram altın 1248 lira değil, 1271-1278 lira aralığında hem bankalarda hem kapalıçarşı piyasasında. Burada da bir gerileme beklediğimi ifade etmek isterim. Yine geçen haftaki videolarımda gram altın tarafında bir ons ve gram tarafında bir düşüş öngördüğümü, ons nedenli gram altında da bir geri çekilme öngördüğümü ifade etmiştim. Bugün ve pazartesi günü bu beklediğimiz kar satışları gerçekleşir... Ha nereye kadar geriler? 1230... 1200 lira destek seviyesi vardı, dolar kuru yukarı yönlü atak gerçekleştiği için artık 1200 liraya gelme ihtimalini zayıf görüyorum. O yüzden 1230 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim."

Altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında altın kurlarını araştırıyor. İşte merak edenler için ;

GÜNCEL 09 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1.241,50

1.242,19

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.007,91

2.007,91

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.986,40

2.030,98

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.945,61

8.099,06

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.960,39

4.061,95

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.945,61

8.099,06

ATA ALTIN FİYATI

8.457,35

8.667,25

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

706,92

846,70

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