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Yerel Otomobil dereye uçtu: İki kişi yaralandı
Yerel

Otomobil dereye uçtu: İki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:18:00 -
Otomobil dereye uçtu: İki kişi yaralandı

Artvin'de bir otomobil dereye düştü. Korkuluklara çarparak dereye düşen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Artvin'de bir otomobil dereye düştü. Korkuluklara çarparak dereye düşen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Artvin'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ümit Berk C'nin kullandığı 53 ACR 427 plakalı otomobil, Çayağzı Mahallesi'nde yol kenarındaki demir korkuluğa çarptıktan sonra Korzul Deresi'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobildeki Nurhan A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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