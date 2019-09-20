Otomobil dere yatağına uçtu: 4 kişi yaralı
Giresun'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.20 Eylül 2019 Cuma 09:28
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ali Erturan yönetimindeki 28 NH 300 plakalı otomobil, Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Tamdere köyü Kanlı Han mevkiside kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Sürücü Erturan ile araçta bulunan Ayla Erturan, Ali Ozkurt ve Leyla Tukuc yaralandı.
Yaralılar Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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