Otomobil çarpan Norveçli, 51 gün sonra hastanede öldü
Antalya'da bisikletle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 51 gündür tedavi altında olan Norveçli Thomas Johansen yaşama veda etti.07 Ekim 2018 Pazar 15:13
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bisikletle giderken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Norveçli Thomas Johansen (69), tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra yaşamını yitirdi.
Mahmutlar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta bisikletiyle seyir halindeyken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Norveçli Thomas Johansen, sağlık görevlilerince ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Johansen, dün gece, 51 gün sonra yaşamını yitirdi. Thomas Johansen'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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