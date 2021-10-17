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Yerel Otomobil çarpan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Yerel

Otomobil çarpan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri’de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:28:00 -
Otomobil çarpan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yürüyüşe çıkan annesi, babası ve kardeşlerinin yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na, Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde T.Ç'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları Karaoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen Karaoğlu'nun anne ve babası çocuklarının cenazesinin başında güçlükle ayakta durdu.

İki ay sonra doğum günü olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü T.Ç, gözaltına alındı.

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