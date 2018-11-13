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Otomobil çarpan 2 inek telef oldu; ceza korkusuyla sahiplenen çıkmadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tel örgülerin arasından geçerek TEM Otoyolu'na çıkan 2 inek, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Ceza korkusu ile inekleri sahiplenen çıkmadı.

13 Kasım 2018 Salı 14:58
Otomobil çarpan 2 inek telef oldu; ceza korkusuyla sahiplenen çıkmadı

Kocaeli'de bir otomobilin çarpması sonucu 2 inek telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Karayolları Şube Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, tel örgülerin arasından geçip otoyola çıkan 2 ineğe çarptı. İnekler telef olurken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İnekler ve hasar gören aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye ekiplerince gömülen inekleri, ceza yazılacağı, aracın hasarının ödetileceği korkusu ise sahiplenen olmadı. Hayvan sahibinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:58
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Körfez
  4. kaza
  5. Otomobil çarpan 2 inek telef oldu

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