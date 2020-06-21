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Aktüel

Otomobil çakıl yığınına çarptı,sürücü yaralandı

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Yeniakit Publisher
2020-06-21 03:15:55 -
Otomobil çakıl yığınına çarptı,sürücü yaralandı

Alaplı ‘da Otomobilin çakıl yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı


Alınan Bilgilere göre,kaza Alaplı Musabeyli Köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Coşkun idaresindeki 34 CAB 878 plakalı araç yol yapımı için dökülen çakıl yığınına çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda bulunan sürücünün eşi Şerife Coşkun yaralandı. Kazada başından darbe alan Şerife Coşkun; 112 ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çakıla çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Alaplı İlçe Jandarma ekipleri inleme başlattı.

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