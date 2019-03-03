Otomobil bahçe duvarına çarptı! Yaralılar var
Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yaralandı.03 Mart 2019 Pazar 16:12
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde meydana geldi.
Zeynel Abidin Yavuz yönetimindeki 38 YL 184 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Zeynel Abidin Yavuz ile otomobil içinde bulunan Nihat Çetinkaya (41), Vedat Aldırmaz (45), Mehrali Yavuz yaralandı. Yaralı 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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