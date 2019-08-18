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Otomobil, aniden yola çıkan kadına çarptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre aniden yola çıkan bir kadına çarptı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:23
Otomobil, aniden yola çıkan kadına çarptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre aniden yola çıkan bir kadına çarptı. Kazada kadın yaşamını yitirdi.


Olay, Tekirdağ’ın Merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Gazioğlu mevki İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü İ.A. idaresindeki 41 NH 742 plakalı aracıyla İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halindeyken aniden önüne çıkan bir kadına çarptı. Üst geçide yakın bir alanda meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 36 yaşındaki M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cesedi gerekli incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.


Yolda güvenlik önlemleri alınarak kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:23
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