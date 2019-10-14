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Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:44
Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda, Murat Esen yönetimindeki 38 DG 818 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 VA 082 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nimet, Yaren, Meyra, Cansu Serin ve Esin Sermet Esen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki görevliler ve içerisindeki hasta kazadan yara almadan kurtuldu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:44
  1. Erkilet Bulvarı
  2. Kocasinan
  3. Murat Esen
  4. Kayseri Şehir Hastanesi
  5. Kayseri
  6. kaza

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