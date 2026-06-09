Otomobil almak artık tek tıkla mümkün! OMODA | JAECOO online satışa başladı

Otomobil satın alma sürecinde showrooma gitme zorunluluğunu azaltan yeni dönem OMODA | JAECOO ile başladı. Bu kapsamda, markanın Türkiye’de satışa sunulan modelleri artık online showroom üzerinden incelenebiliyor ve online rezervasyonla sipariş edilebiliyor. Yeni OMODA 5, OMODA 7 ve JAECOO 7 modellerini kapsayan online satış platformu, kullanıcıların araçları fiziksel showroom ziyaretine veya çalışma saatlerine bağlı kalmadan evlerinin konforundadetaylı şekilde incelemelerine ve satın alma süreçlerini daha hızlı başlatmalarına olanak sağlıyor.

Yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknolojileriyle öne çıkan OMODA | JAECOO, haziran ayına özel kampanyalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modellerini daha erişilebilir hale getiriyor. Marka, sunduğu avantajlı finansman olanaklarıyla Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, SUV segmentinde güçlü konumunu sürdüren JAECOO 7, haziran ayında da cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Ay boyunca JAECOO 7 Revive versiyonunda 140.000 TL’ye varan takas desteği ile 2.130.000 TL’den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Sunulan bu avantajlar, modeli hem iş hem günlük kullanım için güçlü ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor.

Fütüristik tasarımı ve akıllı teknoloji özellikleriyle öne çıkan OMODA 5 Ultima versiyonu için bireysel müşterilere özel 399.000 TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlanıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve 5 yıldızlı güvenlik standartlarıyla, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunan model, tescil ve plaka masrafları hariç 1.999.000 TL fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Markanın yeni nesil mobilite anlayışını temsil eden OMODA 7 ise yenilikçi teknolojileri ve kullanıcı odaklı akıllı çözümleriyle dikkat çekiyor. Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı ile model, ileri teknolojiyi cazip finansman seçenekleriyle buluşturuyor. Gelişmiş kayar ekran teknolojisi, premium ses sistemi ve kişiselleştirilebilir akıllı özellikleriyle OMODA 7, araç içi deneyimi yeni bir seviyeye taşıyor.

Sınırlı süreyle geçerli olan haziran ayı kampanyaları kapsamında OMODA | JAECOO, farklı segmentlerdeki güçlü modellerini avantajlı satın alma koşullarıyla sunarak kullanıcılarına esnek ve erişilebilir çözümler sağlamaya devam ediyor.

Şehir yaşamından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla hareket ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve bilinmeyeni cesurca keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” ruhunu benimsiyor. Sürekli yenilik anlayışı ve geniş ürün gamıyla OMODA | JAECOO, Türkiye’deki kullanıcılarına ilham veren deneyimler sunmaya devam ediyor. Marka, bu coşkulu futbol döneminde kullanıcılarıyla yeni keşiflere çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor.