Otomobil alacaklar! Sıfır ve ikinci el araçlara ünlü otomotiv devi markalardan kampanya: İndirim fırsatı başladı!

Fahiş fiyatlamalar ve haksız uygulamaların ortadan kalkmasının yanı sıra, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan bireysel kullanıcıların da sektörden tamamen el çekmesi ile piyasayı etkileyen bu sorunlar geçtiğimiz yıl yönetmelik kapsamının genişletilmesiyle tamamen geride bırakıldı.

Son alınan uzatma kararının mevcut kazanımları korumak adına Bakanlığımızın uygun gördüğü bir adım olarak yorumlayabiliriz.

PEŞ PEŞE ATILAN ADIMLAR SONRASI FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Çin menşeli otomobillere getirilen %40 ek gümrük vergisi ve GSR ile birlikte artacak maliyetler öncesi süreç içerisinde otomobil fiyatlarının bir miktar artması bekleniyor.

Bu kararların yürürlüğe gireceği tarih öncesi artış beklentisi ile birlikte bu araçların stoklanmasına yönelik faaliyetlerin olabileceği kamuoyunda dile getirilen bir durumdu.

Bu ihtimal göz önünde bulundurulduğunda uzatma kararının faydalı olacağını söyleyebiliriz. Fiyatlara olacak muhtemel etkilerini değerlendirmek gerekirse, kararın fiyatları düşüren etkiden ziyade, amacına uygun olarak fiyat ve piyasa seyrini koruyucu etkisi olacaktır.

SIFIR OTODA LİSTE FİYATI ÜZERİNDEN NE KADAR İNİDİM YAPILIYOR?

Ünlü otomotiv devi markalardan kampanyalar...

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Markalar GSR kararı etkisiyle son birkaç aydır eldeki stokları eritmek adına kampanya oranlarını artırdı. Ancak fiyatlara yıl bazlı baktığımızda özellikle son 6 ayda fiyatların bir miktar yükseldiğini görüyoruz.

Yılbaşında otomobil alan kullanıcılar halen fiyat anlamında daha avantajlı konumda. Mevcut fiyatlar üzerinden değerlendirmek gerekirse liste fiyatı üzerinden %10’a kadar indirimler uygulandığını söyleyebiliriz.

ŞU ANDA İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK MAKUL MÜ?

Sıfır otomobilde fiyatların düşmesi ile birlikte sıfır/ikinci el fiyat makası gözetilen araçlar kullanıcılara cazip fiyat avantajları sunabiliyor. Dolayısı ile bu makas gözetilen araç fiyatlarının cazip ve avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

İlerleyen dönemde sıfır fiyatlarında beklenen yükselişler görüldüğü takdirde sıfır/ikinci el makası daha da açılacağından yılın son çeyreğinde talebin tekrar ikinci ele kayacağına dair genel bir kanaat söz konusu.

Bu öngörü gerçekleştiğinde talebe istinaden ikinci el rakamlarında bir miktar artış görülebilir. Ancak bu dönemde fiyatları mevcut seviyelerde tutmaya gayret göstermek yükselen talebin dönemsel olmaması adına oldukça önemli.

Bu noktada başta otomobil satıcısı meslektaşlarımız olmak üzere tüm kullanıcıların rolü önemli olacak. Yakalanacak ivmenin süreklilik arz etmesi adına mevcut fiyatları mümkün olduğunca korumaya gayret etmelerini, ticaretleri esnasında teklif ve satışlarını buna yönelik gözetmelerini tavsiye ederiz.

İŞTE SIFIR VE İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Ülkemizde gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller C segment sedan araçlar. Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla’dır.

Hatchback araçlarda ise Renault Clio, Opel Corsa gibi araçlar çok tercih ediliyor. Son dönemlerde ise SUV kategorisinde TOGG’un ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

Crossover ve SUV kategorilerinde ise ülkemize yaklaşık bir yıl önce tekrar giriş yapan Chery’nin tüm modellerinin oldukça ilgi gördüğünü söylemek mümkün.”