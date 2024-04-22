Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Yeni liste haberi geldi... Fiat Egea'dan bile daha ucuz

Renault Megane Sedan, tarzı, konforu ve alıcılara sunduğu cazip fiyat seçenekleri ile otomobil severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Nisan ayı fiyatlarıyla birlikte, Megane Sedan'ın sunduğu avantajları görenler inanamıyor.

Renault Megane Sedan'ın konforu ve başarılı yol tutuşu, uzun yolculuklarda ve şehir içinde keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Nisan ayı güncel fiyat listesine göre, Joy modelinden Icon modeline kadar farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleriyle müşterilere geniş bir yelpaze sunuluyor.

Megane Sedan, 140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motoru ve manuel şanzımanıyla performans ve yakıt ekonomisi konularında olumlu katkılar sunuyor. Ayrıca, geniş bagaj hacmi olan 503 litre ile aileler ve geniş bagaj ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

İşte Fiyatlar...

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.182.000 TL

Motor: 1.3 litrelik benzinli motor

Güç: 140 beygir

Şanzıman: Manuel

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.286.900 TL

Motor: 1.3 litrelik benzinli motor

Güç: 140 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.311.900 TL

Motor: 1.3 litrelik benzinli motor

Güç: 140 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)

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Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.424.000 TL

Motor: 1.3 litrelik benzinli motor

Güç: 140 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.618.900 TL

Motor: 1.5 litrelik dizel motor

Güç: 115 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.495.900 TL

Motor: 1.3 litrelik benzinli motor

Güç: 140 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.649.000 TL

Motor: 1.5 litrelik dizel motor

Güç: 115 beygir

Şanzıman: Otomatik (EDC)