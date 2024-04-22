  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bu vazifeyi kabullendim' dedi! İsmailağa cemaatinin yeni lideri olarak açıklandı

İYİ Parti’de büyük rezalet patlak verdi! O gelişmeyi duyan, kulaklarına inanamadı

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Bahçeli, o sözlerine çok sert tepki göstermişti! Bakan Şimşek’ten flaş açıklama geldi

Saatlerdir devam ediyor! Ekrem’den kesintisiz çile

Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

AK Parti’den, seçim sonrası olay hamle! İşte AK Parti bu

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''

Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!
Otomotiv Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Yeni liste haberi geldi... Fiat Egea'dan bile daha ucuz
Otomotiv

Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Yeni liste haberi geldi... Fiat Egea'dan bile daha ucuz

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:43:00 - 2024-04-23 07:16:14
Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Yeni liste haberi geldi... Fiat Egea'dan bile daha ucuz

Renault Megane Mart ayında olduğu gibi Nisan ayında da güncellenen fiyat listesi ile tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte Renault Megane için güncel Nisan ayı fiyat listesi..

Renault Megane Sedan, tarzı, konforu ve alıcılara sunduğu cazip fiyat seçenekleri ile otomobil severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Nisan ayı fiyatlarıyla birlikte, Megane Sedan'ın sunduğu avantajları görenler inanamıyor.

Renault Megane Sedan'ın konforu ve başarılı yol tutuşu, uzun yolculuklarda ve şehir içinde keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Nisan ayı güncel fiyat listesine göre, Joy modelinden Icon modeline kadar farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleriyle müşterilere geniş bir yelpaze sunuluyor.

Megane Sedan, 140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motoru ve manuel şanzımanıyla performans ve yakıt ekonomisi konularında olumlu katkılar sunuyor. Ayrıca, geniş bagaj hacmi olan 503 litre ile aileler ve geniş bagaj ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

İşte Fiyatlar...

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.182.000 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Manuel

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.286.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.311.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.424.000 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.618.900 TL
Motor: 1.5 litrelik dizel motor
Güç: 115 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.495.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.649.000 TL
Motor: 1.5 litrelik dizel motor
Güç: 115 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Volkan Savaş

Gerçekten sudan ucuzmuş.Siz Müslüman gazeteci olarak muslumanlarla dalgamı geçiyorsun Akit haber editörü.Neymis dibe çakılmış.Senin,sizin Sözcü'den ne farkınız kaldı.Yazik seçimden sonra dengeyi kaybettiniz.Neredee eski Akit.

Serhat

Araç fiyatları çok ama çok yüksek daha çok düşer düşmesi lazım .
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23