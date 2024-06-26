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Gündem Otomobil alacaklar dikkat! Güvenlik Yönetmeliği Uygulaması ertelendi
Gündem

Otomobil alacaklar dikkat! Güvenlik Yönetmeliği Uygulaması ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-06-26 01:51:00 -
Otomobil alacaklar dikkat! Güvenlik Yönetmeliği Uygulaması ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

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