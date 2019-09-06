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Otogarı havaya uçuracaklardı! Kadın canlı bombalar yakalandı

Türk askerinin terörden arındırarak istikrar getirdiği Azez'de canlı bombalı saldırı son anda önlendi. Azez Otogarı'nda katliam yapmak için gelen 2 PKK/YPG'li canlı bomba kıskıvrak yakalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:52

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde sivillere yönelik baskı ve zulmü sürdürüyor. Siviller, özellikle de kadınlar, tehdit ve şantaj yoluyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla istikrarın sağlandığı ilçelerde intihar saldırıları düzenlemeye zorlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla huzura kavuşan bölgelerdeki istikrarı bozmak istiyor.

Türk polisi tarafından eğitilen yerel güvenlik güçleri tarafından önlenen saldırı girişimleri, eli kanlı örgütün bölge halkına tehdit yoluyla yaptığı zulümleri de ortaya koyuyor.

İntihar saldırısı düzenlemeye zorlandı, Azez'de yakalandı

Güvenlik güçleri, 23 Haziran'da Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakaladı. İki kadının bedenlerine, kilolarca patlayıcı madde bağlanmıştı. Eylem içinse, ilçenin en kalabalık noktalarından biri seçilmişti. Saldırı gerçekleşseydi, çok sayıda masum insan hayatını kaybedecekti.

Harekete geçemeden yakalanan şüpheliler, Azez'deki cezaevine konuldu. O cezaevini görüntüleyen TRT Haber ekibi, yargı süreci devam eden zanlılarla konuştu.

"Ailemi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiler"

Terör örgütünün kendilerini böyle bir eyleme nasıl zorladığını anlatan zanlılar şu ifadeleri kullandı;

"Beni çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Bombayı Münbiç'teki PKK'lılardan aldım. Süleyman adında biriydi. Bombayı Azez'de otogarda patlatmamı istediler. Eylemi gerçekleştiremeden yakalandım. Cezaevine koydular beni. Lütfen bana inanın, PKK bu eylemi zorla yaptırmak istedi bana."

Azez otogarındaki operasyon sırasında, üzerlerinde bomba düzeneği bulunan kadınlara eşlik eden üç terörist yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:52
  1. Terör örgütü YPG/PKK
  2. Fırat Kalkanı
  3. Zeytin Dalı

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