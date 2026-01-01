Otogarda meydan savaşı: Kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler

Adana’da yolcu trafiğinin en yoğun olduğu merkez otogarı, bu kez bir kavga sahnesine ev sahipliği yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan otogarda akşam saatlerinde karşılaşan iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma, sinirlerin gerilmesiyle bir anda fiziksel çatışmaya dönüştü. Terminaldeki yolcuların şaşkın bakışları arasında saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmak hiç de kolay olmadı. Vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yoğun çabasıyla sonlandırılan kavgadan geriye, dehşet anlarını kaydeden cep telefonu görüntüleri kaldı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin güçlükle araya girmesiyle taraflar ayrılarak sakinleştirildi. Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.