Otogarda kanlı kavga
Şanlıurfa otogarında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Halil Deveci isimli şahıs hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA