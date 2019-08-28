Otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
Pazaryeri Mahallesi'ndeki Batman Şehirlerarası Otogarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Suat Yükselbağ (20) ve kavgayı ayırmaya çalışan bir otogar çalışanı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinceBatman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yükselbağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAZ