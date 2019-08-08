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Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, otogara gelerek park alanlarının devir işlemlerini başlattı

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi

İSTANBUL (AA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini İSPARK'a verdi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara gelerek, otogarın park alanlarının tahliye kararını Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği yetkililerine ileterek devir işlemlerini başlattı.

Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve dernek yetkililerin burada bulunduğunu belirterek, yeni uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Canbaba, otobüs işletmelerinin çalışmalarına devam ettiğini aktararak, kendilerinden sadece otopark alanlarının tesliminin istendiğini anlattı.

Bu arada, polis ekipleri devir teslim sırasında otogarda güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
  1. 15 Temmuz Otogarı
  2. İbb
  3. İSPARK

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