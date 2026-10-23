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Aktüel Otobüsün gizli bölmesinden 20 kaçak göçmen çıktı: 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Otobüsün gizli bölmesinden 20 kaçak göçmen çıktı: 2 kişi tutuklandı

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Otobüsün gizli bölmesinden 20 kaçak göçmen çıktı: 2 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada, aracın arka kısımda oluşturulan gizli bölmede 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda F.A. idaresindeki otobüste yapılan aramada, aracın arka kısmında oluşturulan gizli bölmede 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapılan F.A. ve M.C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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